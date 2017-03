Top 10 - Die besten Punkte der 1980er-Jahre!

Mittwoch, 08.03.2017

Der Zauberwürfel, Modern Talking, Löwenzahn mit Peter Lustig, der Game Boy, Knight Rider, A-Team, MacGyver... ach ja, die 1980er waren schon eine geniale Zeit! Nicht zu vergessen: Tennis wurde auch gespielt - aber wie! Ja... wie eigentlich? Hier streiten sich die Möchtegern-Experten gerne: War früher alles besser (siehe unter: Aufschlaggewitter der späten 80er- und 90er-Jahre) oder ist Tennis heute so gut wie nie (siehe auch unter: zu lange und gleichartige Ballwechsel)? Fazit: Man weiß es vielleicht einfach nicht.

Was man weiß: dass die Herren und Damen, die in den 1980er-Jahren aktiv waren, für einiges Spektakel gesorgt haben. Der energische Boris Becker, Volley-Gigant Stefan Edberg, Superbrat John McEnroe, Marathon-Mann Aaron Krickstein, Tennis-Zauberer Yannick Noah, Laufwunder Michael Chang, Serve-and-Volley-Spezialistin Martina Navratilova, Sandplatzgöttin Chris Evert... oh ja, sie stehen für die gute alte Zeit - und für Tennis der Spitzenklasse. Vorhand auf für die zehn besten Ballwechsel aus einem unvergleichlichen Jahrzehnt!