Imposanter "Behind-the-back-half-volley"

Samstag, 18.03.2017

Einen Smash von 1,91-Meter-Mann Lukasz Kubot vernünftig auf die andere Seite des Netzes zurückzubringen ist ohnehin schon schwer genug - auch wenn der Pole zugegebenermaßen in folgendem Ballwechsel schon ein wenig in Rücklage geraten war. Was Bruno Soares da im Doppel-Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells ausgekommen ist, grenzt schon fast an Magie - eine Portion Glück gehört bei so einem Kunststücken aber auf jeden Fall dazu.

Ein "Behind-the-back-half-volley" - alleine die Beschreibung des Schlages ist fast so kompliziert wie dessen erfolgreiche Ausführung. Auch wenn am Ende Kubot und Melo im Kampf um das Finalticket knapp die Nase vorne hatten - hier wartet ein echtes Highlight:

