Rio möchte zum Masters-1000-Turnier werden

Donnerstag, 02.03.2017

Dominic Thiem ist am Ende des Tages auch ein großer Pragmatiker. Wenn sich immer mehr Turnier-Verantwortliche dazu entschlössen, ihre Veranstaltungen von Aschenplätzen auf härtere Unterlagen umzusatteln, dann müssten sich die Spieler eben daran anpassen. So erklärte sich der Österreicher vor ein paar Tagen in Rio de Janeiro, wo er auf Sand sein zweites ATP-World-Tour-500-Turnier gewinnen konnte. Mittlerweile ist Thiem weitergezogen nach Acapulco und damit auf Hardcourt - wobei dies in Mexico auch noch keine lange Tradition hat.

Und siehe da: In Acapulco gibt sich ein Großteil der Weltelite ein Stelldichein, mit Novak Djokovic und Rafael Nadal an der Spitze. Nadal hatte sich in den vergangenen Jahren den lateinamerikanischen Asche-Zirkus ab und zu gegeben, nach seinem Finaleinzug bei den Australian Open aber erstmal eine Pause eingelegt. Sehr zur Enttäuschung der Veranstalter etwa in Buenos Aires und Rio de Janeiro.

Größer denken

"Wir glauben, dass ein Hardcourt-Event besser zur augenblicklichen Situation auf der Tour passen würde", sagte nun Luiz Carvalho, der das Turnier in Rio veranstaltet. Zumal als Relikt der Olympischen Spiele 2016 gerade in seiner Stadt ein Stadion bereitstünde, das ohnehin besser ausgelastet werden sollte. Die Logistik ist für Carvalho die eine Sache, die Entwicklung auf der ATP-Tour sieht er wie folgt: "Die nächste Generation an Spielern ist auf Hardcourts konzentriert."

Luiz Carvalho sieht sich in einer Linie mit den Verantwortlichen in Quito, Buenos Aires und Sao Paolo. Für sein eigenes Turnier schwebt dem Brasilianer allerdings noch Größeres vor: der Aufstieg in die nächste, die 1000er-Kategorie. "Stellt euch vor, was wir hier haben könnten. Unsere Region ist bereit für etwas wirklich Großes!"

Die aktuelle ATP-Weltrangliste