Thiem mit Auftakt-Pleite

Sonntag, 26.03.2017

Dominic Thiem ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bereits bei seinem ersten Auftritt ausgeschieden: Der an Nummer sechs gesetzte Lichtenwörther unterlag in Runde zwei dem Kroaten Borna Coric in einem von 33 Eigenfehlern der österreichischen Nummer eins und einer langen Regenpause geprägten Match nach eineinhalb Stunden Spielzeit mit 1:6 und 5:7.

Thiem begann das Match unglücklich: Der Österreicher musste gleich seinen ersten Aufschlag trotz mehrerer Spielbälle abgeben, Coric profitierte dabei von Ungenauigkeiten im Spiel des Österreichers. Die sich über den gesamten ersten Satz durchzogen: Coric erlief beinahe alle Bälle seines Gegners, Thiem musste den Punkt mehrmals machen - und leistete sich dabei zu viele Fehler. 1:6 nach 26 Minuten.

Chancen vergeben

Das Muster setzte sich zu Beginn des zweiten Aktes fort, Coric erarbeitete sich gleich Breakbälle, nutzte den dritten, als Thiem einen Rückhand nur ins Aus blocken konnte. Diesmal konnte die aktuelle Nummer acht der Welt sofort kontern, ging ein paar Punkte später erstmals im gesamten Match in Führung. Coric und Thiem waren sich bis dato noch nie gegenüber gestanden, der Favorit fand mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel.

Als Aufschläger blieb Thiem im zweiten Satz danach unantastbar, als Rückschläger nutzte der 23-Jährige seine Chancen vorerst nicht. Schon gar nicht im zehnten Spiel, als der Niederösterreicher drei Satzbälle vergab: Den zweiten mit einer Vorhand, die er zu genau an die Linie setzten wollte, nach dem dritten, wieder einer verzogenen Vorhand, zerstörte Thiem sein Racket. Auch weil mitten im Ballwechsel der Regen einsetzte.

Die Wiederaufnahme der Partie erfolgte mehrere Stunden später unter Flutlicht - und Coric holte sich nicht nur seinen eigenen Aufschlag, sondern auch das letztlich entscheidende Break zum 6:5. Nach 90 Minuten Spielzeit setzte Thiem einen Rückhand-Return ins Netz, Borna Coric durfte seinen Daumen heben, sich auf die Brust klopfen und seinen größten Erfolg 2017 feiern. Für Dominic Thiem, der im vergangenen Jahr in Miami im Achtelfinale gestanden hatte, beginnt die Vorbereitung auf die Sandplatz-Saison.

