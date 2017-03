Video: "Big Four" dominieren Masters-Turniere

Dienstag, 07.03.2017

Dominanz pur - Die "Big Four" haben die Masters-Turniere fest im Griff

Die 100 könnte schon in dieser Saison voll gemacht werden. Momentan haben Djokovic (30 Titel), Nadal (28), Federer (24) und Murray (14) sagenhafte 96 Masters-Titel angesammelt. In den vergangenen neun Jahren hat das fabelhafte Quartett unglaubliche 71 von 81 "1000er" unter sich aufgeteilt - das entspricht 88 Prozent seit 2008. Nur Marin Cilic (Cincinnati 2016), Jo-Wilfried Tsonga (Toronto 2014), Stan Wawrinka (Monte-Carlo 2014), David Ferrer (Paris 2012) und Robin Söderling (Paris 2010) konnten seit April 2010 in die Phalanx der großen Vier eindringen.

Schlagen die "Big Four" auch in Indian Wells wieder zu? Zur Einstimmung gibt es (fast) alle Masters-Titel von Djokovic, Nadal, Federer und Murray im Video. Bis auf die "Djoker"-Matchbälle in Miami 2015 und 2016, seht ihr hier das volle Programm!

Die aktuelle ATP-Weltrangliste