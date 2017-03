Sock peilt die Top 10 an

Donnerstag, 02.03.2017

Jack Sock hat 2017 tatsächlich erst ein Tennis-Match verloren - seine Drittrunden-Partie bei den Australian Open nämlich. Jo-Wilfried Tsonga erwies sich dabei als eine Nummer zu groß, wie auch schon bei den US Open im vergangenen Herbst. Ansonsten aber stehen zwei Turniersiege zu Buche, der erste in Auckland ein klein wenig formschöner erzielt als jener von letzter Woche in Delray Beach. Da konnte Milos Raonic nämlich nicht zum Finale antreten, in Neuseeland hatte sich Sock noch drei Finalsätze lang mit Joao Sousa abgemüht.

Elf Siege also bereits in diesem Jahr, der Lohn dafür ist die Karriere-Höchstposition 18 für Jack Sock. Mindestens acht Plätze höher soll es indes noch gehen, und zwar bald. "Das ist das Ziel", erklärte Sock noch in Delray Beach. Das Ziel sei es, jedes Turnier, an dem er teilnimmt, auch zu gewinnen. "Ich fühle, auf mein Tennis bezogen, dass ich physisch und mental bereit für den nächsten Sprung bin."

Kopf nach unten

Der 24-Jährige wird jedenfalls als bestklassierter US-Amerikaner geführt, Routinier John Isner rangiert an Position 22. Ganz nebenbei führt Jack Sock auch das US-Davis-Cup-Team an, im Viertelfinale wartet die Auswahl Australiens. Davor stehen aber erstmal die großen Turniere in Indian Wells und Miami an. Die nächsten Chancen also, dass sich Sock weiter nach oben orientiert. "Ich habe gut gespielt bis jetzt. Jetzt muss ich meinen Kopf unten behalten und alles tun, um mich zu verbessern."

