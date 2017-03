Federer macht Schweizer Finale klar

Samstag, 18.03.2017

Roger Federer geht als Favorit in das Finale von Indian Wells

Roger Federer hat das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht und spielt am Sonntag (21:00 MEZ) gegen seinen Landsmann und Freund Stan Wawrinka um seinen fünften Titel bei den BNP Paribas Open. Der 18-fache Grand-Slam-Champion setzte sich gegen einen starken Jack Sock mit 6:1 und 7:6 (4) durch.

Federer spielte wie schon gegen Rafael Nadal unheimlich aggressiv, sowohl mit seiner Vor- wie mit der Rückhand. Sock wiederum wusste schon vor Matchbeginn, dass vor allem sein Aufschlag in allerbester Güte funktionieren muss, um mit seinem Gegner mitzuhalten. Im ersten Satz schlug dieser Plan kapital fehl, Federer nahm dem Amerikaner zweimal dessen Service ab - und blieb wie schon im gesamten Turnierverlauf bei eigenem Aufschlag unantastbar.

Wiedersehen in der Wüste

Federer und Sock waren sich schon vor zwei Jahren in Indian Wells gegenüber gestanden, damals habe ihn der Schweizer vom Platz geschossen, erinnerte sich Sock vor seinem ersten Halbfinale bei einem ATP-Masters-1000-Event. Dieses Schicksal blieb dem zweifachen Turniersieger 2017 (Auckland, Delray Beach) im zweiten Durchgang erspart. Sock servierte deutlich stärker, schnupperte immer wieder an einem Break.

In der Kurzentscheidung erarbeitete sich Sock schnelle eine 3:1-Führung, hatte dann bei eigenem Aufschlag Pech mit der Netzkante. Beim Stand von 4:4 legte Sock eine Rückhand ohne Not ins Aus, Federer holte sich mit einer starken Vorhand zwei Matchbälle. Und verwertete gleich den ersten mit einem Rückhand-Cross-Ball.

Vier Erfolge

Viermal hat Roger Federer in Indian Wells in seiner Karriere gewonnen, zuletzt 2012 im Finale gegen Lokalmatador John Isner. 2014 und 2015 hatte der Schweizer das Endspiel jeweils gegen Novak Djokovic verloren. Gegen Wawrinka führt Federer mit 19:3 Siegen, zuletzt waren sich die beiden Schweizer im Halbfinale der Australian Open gegenübergestanden. Federer gewann dieses Match in fünf Sätzen.

