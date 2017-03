Kohlschreiber, Zverev weiter, "Gojo" raus

Sonntag, 12.03.2017

Zwei von drei deutschen Tennisprofis haben in Indian Wells am Samstag (Ortszeit) den Einzug in die dritte Runde geschafft: Philip Kohlschreiber profitierte dabei beim Stand von 6:7 (3) und 1:1 von der Aufgabe seines Gegners Alexandr Dolgopolov. Mischa Zverev setzte sich nach 74 Minuten gegen den Portugiesen Joao Sousa souverän mit 6:4 und 6:3 durch. Lediglich Qualifikant Peter Gojowczyk musste seinen Abschied vom ersten ATP-World-Tour-1000-Turnier des Jahres nehmen: Der Münchner unterlag Pablo Carreno Busta aus Spanien mit 5:7 und 2:6.

Auf Kohlschreiber wartet nun mit Stan Wawrinka ein dreifacher Major-Sieger, gegen den Schweizer hat die langjährige deutsche Nummer eins in vier Partien noch nie gewonnen. Mischa Zverev bekommt es mit dem an Nummer acht gesetzten Dominic Thiem zu tun - das bisher einzige Match mit dem Österreicher hat der Aufschlag-Volley-Spezialist 2015 in Stuttgart auf Rasen für sich entschieden.

