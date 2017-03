Video - Highlights von Tag 1 in Indian Wells

Freitag, 10.03.2017

Die #NextGen hatte am ersten Tag ihren Auftritt bei den BNP Paribas Open in Indian Wells, zumindest in Teilen - und nicht durchwegs erfolgreich: Während sich etwa Karen Khachanov gegen den spanischen Veteran Tommy Robredo schadlos hielt, musste sich US-Hoffnung Frances Tiafoe dem Qualifikanten Dusan Lajovic geschlagen geben. Und auch der schon routiniertere Ryan Harrison hatte keinen erfolgreichen Arbeitstag.

Hier die Ergebnisse der Herren in Indian Wells: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste