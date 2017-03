Thiem und Kohlschreiber in einer Hand

Freitag, 10.03.2017

Philipp Kohlschreiber und Dominic Thiem verbinden als Paar mit Indian Wells durchaus gute Erinnerungen - im vergangenen Jahr hatte das deutsch-österreichische Doppel an Ort und Stelle die Runde der letzten Acht erreicht, dabei etwa die polnischen Spezialisten Lukasz Kubot und Marcin Matkowski im Match-Tiebreak besiegt. Ein paar Wochen später lief es in Stuttgart auf Rasen nicht ganz so gut im Team, als Einzelkämpfer schafften es Thiem und Kohlschreiber indes bis ins Finale - wo sich Österreichs Nummer eins für die Niederlage in München im selben Turnierstadium revanchierte.

Bei der diesjährigen Ausgabe der BNP Paribas Open streben Kohlschreiber und Thiem ein DaCapo an, die virtuelle Losfee hat dabei durchaus Humor bewiesen und den beiden Trainingspartnern die Gebrüder Alexander und Mischa Zverev zum Auftakt beschert. Sollte ein detaillierter Matchplan vonnöten sein, so kann Philipp Kohlschreiber sicherlich seinen Beitrag dazu leisten, schließlich haben die drei Deutschen eine gemeinsame Davis-Cup-Woche in Frankfurt verbracht. Wo Zverev und Zverev gegen das belgische Doppel den Kürzeren gezogen hatten.

Wiedersehen möglich

Der Turnierplaner in Indian Wells schreibt dem aus deutschsprachiger Sicht höchst interessanten Duell indes nur bescheidene Strahlkraft zu, Court 6 soll es werden, in der zweiten Partie nach 11 Uhr Ortszeit. Tatsächlich bemessen wohl alle Beteiligten ihren Einzelauftritten beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres eine höhere Bedeutung zu. Sowohl Thiem wie auch seine deutschen Spielgefährten sind gesetzt, der Lichtenwörther könnte Mischa Zverev schon bei seinem zweiten Einzelauftritt wiedersehen.

Alexander Zverev wiederum blickt auf ein mögliches Treffen mit Nick Kyrgios voraus, während Philip Kohlschreiber schon früh eine Verabredung mit Stan Wawrinka droht. Die dann wie gewohnt von Coach Stephan Fehske moderiert wird. Der allerdings in Indian Wells in Doppelfunktion auftreten wird - denn auch Dominic Thiem soll den Anweisungen des schillernden Übungsleiters der langjährigen deutschen Nummer eins lauschen, wie Thiems Coach Günter Bresnik gegenüber der APA erklärte.

Nicht beratungsresistent

Stephan Fehske ist selbst ein höchst kompetenter Tennisspieler, hat die vergangenen Jahre an der Seite des deutschen Davis-Cup-Kapitäns Michael Kohlmann und von Ex-Profi Alexander Waske Meden-Spiele für den MTTC Iphitos in München bestritten. Auch an der Tischtennisplatte soll der gebürtige Hagener, dem die "Süddeutsche Zeitung" vor ein paar Jahren auch eine Rolle in einem Quentin-Tarantino-Film zugetraut hatte, ein feines Händchen besitzen, jüngeren Aspiranten wie eben Thiem und Kohlschreiber regelmäßig Lehrstunden erteilen.

Die größte Qualität von Stephan Fehske als Coach liegt indes wohl darin, sich äußeren Einflüssen nicht zu verschließen, Rat bei Kapazitäten der Trainerbranche wie in den letzten Jahren oft Boris Becker oder eben Günter Bresnik zu holen. Die gemeinsame Vorbereitung, die Philipp Kohlschreiber und Dominic Thiem Ende 2016 genossen haben, mündet nun also in einer Doppelfunktion für Fehske. In mehrerlei Hinsicht.

