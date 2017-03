Thiem vs. Monfils - Sind aller guten Dinge drei?

Mittwoch, 15.03.2017

Dominic Thiem hatte seinen bis dato letzten Arbeitstag in Indian Wells locker ausklingen lassen: Die österreichische Nummer eins beobachtete das Match von Stan Wawrinka gegen Philipp Kohlschreiber, mit dem er sich während des ATP-Masters-1000-Turniers einen Coach teilt. Von einem schattigen Plätzchen aus, die Bedingungen in Kalifornien können mit "hochsommerlich" wohl nur unzureichend beschrieben werden. Kohlschreiber ist raus, Wawrinka ein potenzieller Viertelfinal-Gegner Thiems, der sich in der Nacht auf Donnerstag (nicht vor 04:30 MEZ, live bei SKY Sport und in unserem Live-Ticker) aber erst einmal mit Gael Monfils auseinandersetzen muss.

Der Franzose überzeugte bei seinem jüngsten Auftritt ebenso wie Thiem gegen Mischa Zverev. Monfils, der in Runde zwei gegen den Qualifikanten Darian King noch den ersten Satz abgegeben hatte, ließ Lokalmatador John Isner beim 6:2 und 6:4 keine Chance. Der 30-jährige gebürtige Pariser zeigte dabei mal wieder seine beste Seite, überzeugte durch Athletik und souveränes Grundlinienspiel gegen den offensiven US-Amerikaner. 2017 ist dennoch noch nicht nach Wunsch verlaufen für Gael Monfils, abgesehen von einem grandiosen Satz gegen Rafael Nadal im Achtelfinale der Australian Open vielleicht.

Stark bei Tageslicht

Bei Grand-Slam-Turnieren zeigt die aktuelle Nummer elf der Welt ohnehin gerne das beste Tennis - oder aber unerklärliche Vorstellungen wie im Halbfinale der US Open im vergangenen Jahr. Dort sah sich Novak Djokovic einem Gael Monfils gegenüber, der größte Probleme mit den äußeren Umständen signalisierte. Die Schwüle drückte dem Franzosen auf das Gemüt und die Spielanlage, TV-Kommentator John McEnroe sprach sinngemäß von Arbeitsverweigerung.

Dies ist gegen Dominic Thiem nicht zu erwarten, zumal die Bedingungen in der späteren "Night Session" erfahrungsgemäß Top-Leistungen sehr zuträglich sind. Der 23-jährige Österreicher hat bis jetzt bei Tageslicht überzeugt, sowohl gegen Jeremy Chardy als auch gegen Zverev, zwei Spielertypen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gegen Monfils führt Thiem in der internen Bilanz mit 2:0-Siegen, Freunde der peniblen Statistik würden anführen, dass ein drittes Duell im Sommer 2016 in Cincinnati durch den Rückzug von Monfils nicht zustande gekommen war.

Stan wartet - vielleicht

Zuletzt haben sich Dominic Thiem und Gael Monfils bei den ATP World Tour Finals in London gegenüber gestanden, zwei Neulinge bei diesem Event, die sich ein abwechslungsreiches Match über drei Sätze lieferten. Thiem gewann mit 6:3, 1:6 und 6:4. Rückschlüsse auf die Begegnung in Indian Wells sind kaum zulässig, ebensowenig wie aus dem ersten Match in Umag aus dem Jahr 2015. Dort hatte sich Thiem ebenfalls in drei Sätzen durchgesetzt. Indian Wells wird ein neues Kapitel in der Geschichte Dominic Thiem gegen Gael Monfils begründen. Als Belohnung winkt dem Sieger ein Treffen mit entweder Wawrinka oder dem Japaner Yoshihito Nishioka.

Hier die Ergebnisse der Herren in Indian Wells: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste