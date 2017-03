Thiem nach Monfils-Gala nun gegen Wawrinka

Donnerstag, 16.03.2017

Dominic Thiem blieb auch im dritten Match gegen Gael Monfils erfolgreich: Die österreichische Nummer eins siegte im Achtelfinale der BNP Paribas Open 2017 gegen den Franzosen mit 6:3 und 6:2 und trifft in der Runde der letzten Acht nun auf Stan Wawrinka. Der dreifache Major-Sieger aus der Schweiz hatte sich in einem Krimi gegen den Japaner Yoshihito Nishioka erst im Tiebreak des dritten Satzes durchgesetzt.

Thiem begann das letzte Match des Tages auf Stadium 1 vom ersten Ballwechsel an konzentriert, präsentierte sich vor allem bei den längeren Ballwechseln als der bessere Spieler. Den ersten Stich setzte der Lichtenwörther im vierten Spiel, als er sich nach einer 40:0-Führung seines Gegners doch noch den Aufschlag des Franzosen zum 3:1 holte. Monfils war dabei kurz ausgerutscht, zeigte sich für ein paar Schläge irritiert.

Dominanter Aufschläger

Thiem überzeugte vor allem als Aufschläger, wehrte die einzigen beiden Breakchancen von Monfils beim Stand von 5:3 jeweils mit Kick-Aufschlägen auf die Rückhand seines Gegners ab - und holte sich nach 41 Minuten den ersten Akt. Auch Satz zwei begann der an Position acht gesetzte Österreicher gleich mit einem Ausrufezeichen, nutzte seine zweiten Breakball, indem Monfils eine Rückhand ins Netz setzte.

In der insgesamt dritten Begegnung der beiden Topspieler wurde Monfils mit Fortdauer des Matches immer ungeduldiger, leistete sich zu viele Eigenfehler - und gab auch seinen nächste Aufschlag zum 0:3 ab. Monfils lieferte danach noch einige spielrische Highlights, Thiem blieb bei eigenem Aufschlag aber unantastbar. Nach 68 Minuten holte sich die Nummer neund er Welt mit seinem dritten Ass seinen ersten Matchball, verwertete diesen mit seinem weiteren starken Aufschlag in die Vorhand es Franzosen.

Viertes Match gegen Stan

Dominic Thiem trifft dort nun schon am Donnerstagabend (Ortszeit; 03:00 Uhr MEZ, live bei SKY Sport und in unseren Live-Scores) auf Stan Wawrinka. Gegen den Schweizer hat der 23-Jährige dreimal gespielt, dabei immerhin die erste Begegnung überhaupt 2014 beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid für sich entschieden. Das letzte Match liegt beinahe zwei Jahre zurück, in Rom 2015 hatte sich Wawrinka in zwei Sätzen durchgesetzt.

Hier die Ergebnisse der Herren in Indian Wells: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste