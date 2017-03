Zverevs siegen im Prestigeduell

Freitag, 10.03.2017

Vier gesetzte Spieler auf Court 6 - und keine Plätze für die vielen Zuschauer, die sich diese Partie von Philip Kohlschreiber und Dominic Thiem gegen Mischa und Alexander Zverev auch noch ansehen wollten. Und sich ob der beschränkten Kapazitäten vor den Zäunen am Rande des Platzes drängten. Zu sehen bekamen die Fans ein höchst kompetitives und dennoch in freundschaftlicher Atmosphäre ausgetragenes Doppel-Match der ersten Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells, das die Brüder Zverev am Ende mit 7:6 (4) und 6:4 für sich entschieden.

Im ersten Satz zeigte Kohlschreiber im siebten Spiel als erster Aufschläger eine Schwäche, das Break holten sich der gebürtige Augsburger und sein österreichischer Partner aber gleich im nächsten Service-Game von Mischa Zverev zurück. Bis zum Tiebreak ging es mit dem Aufschlag, die Entscheidung in Satz eins fiel durch einen kuriosen Ball, den Thiem und Kohlschreiber passieren ließen, weil sich beide Spieler auf den jeweils anderen verließen. Der zweite Akt brachte schon früh eine vermeintliche Vorentscheidung, als Thiem seinen Aufschlag zum 0:2 verlor.

Die Antwort erfolgte indes bei Aufschlag Alexander Zverev, den sich Thiem und Kohlschreiber zum 3:4 holten. Am Ende sicherten sich Mischa und Sascha Zverev bei Aufschlag der österreichischen Nummer eins den Einzug in die zweite Runde, wo sie nun entweder auf die Australian-Open-Sieger Henri Kontinen und John Peers oder die Franzosen Lucas Pouille und Fabrice Martin treffen.

