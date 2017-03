Video - Mannarino gewinnt epischem Punkt

Freitag, 10.03.2017

Adrian Mannarino steht in Indian Wells in Runde zwei

Vielleicht ist es ja doch nicht so weit her mit dem vielbeschworenen Momentum im Tennis: Wer nämlich einen Punkt wie jenen zum 6:5 im zweiten Satz für sich entscheidet wie Adrian Mannarino in seinem Erstrunden-Match gegen Juan Monaco in Indian Wells, der sollte doch bitte den Schwung mit in das Tiebreak nehmen. Aber: Tatsächlich konnte der argentinische Veteran das Ruder im zweiten Satz noch einmal herumreißen - bevor sich Mannarino im letzten Akt glatt mit 6:1 durchsetzte. Und sich damit ein Date mit Roberto Bautista Agut erspielt.

