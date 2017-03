Der Schotte ist schon wieder auf dem Platz

Donnerstag, 30.03.2017

Andy Murray trainiert in Dubai bereits wieder an Fitness und Koordination

Andy Murray hat keine besonders einfachen Wochen hinter sich. Zuerst machte den Weltranglisten-Ersten die Gürtelrose zu schaffen, danach plagte er sich mit Problemen im rechten Ellbogen herum. Beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells musste der Schotte eine Auftaktniederlage gegen Vasek Pospisil einstecken, die Miami Open ließ er danach gleich gänzlich sausen. Untätig ist der zweifache Wimbledon-Champion deswegen allerdings noch lange nicht.

Per Instagram ließ "Muzzard" seine Fans wissen, dass er bereits Fitness-, Koordinations- und leichtes Schlagtraining absolviere - all das in Dubai bei perfekten Wetterverhältnissen. Murray könne alles machen, außer servieren, erzählte sein älterer Bruder Jamie beim Hartplatz-Event im US-Bundesstaat Florida: "Das Wichtigste für ihn ist, wieder gesund zu werden, weil er jetzt doch einige Probleme hatte." Der 29-Jährige sei zudem in Miami auch zwei, drei Tage krank gewesen.

Hier einige Impressionen von Andy Murrays Training in Dubai:

