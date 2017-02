Kohlschreiber scheitert im Achtelfinale

Mittwoch, 15.02.2017

Philipp Kohlschreber scheitert in Doha an Nicolas Almagro

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden. Der Davis-Cup-Spieler unterlag bei der mit 1,85 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nach 1:54 Stunden gegen den in der Weltrangliste um 40 Positionen schwächer platzierten Slowaken Martin Klizan mit 7:6 (5), 4:6, 1:6. Der Slowake hatte letztes Jahr in Rotterdam den Titel gewonnen.

Einen Tag nach der kleinen Überraschung gegen den an Nummer acht gesetzten Franzosen Lucas Pouille startete der Weltranglisten-33. vielversprechend in die Partie und überzeugte vor allem bei eigenem Aufschlag. Mit dem Verlust des zweiten Satzes kam Kohlschreiber aus dem Rhythmus, ihm gelangen nur noch 13 Punkte.

