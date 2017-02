Brands verpasst Viertelfinale von Sofia

Donnerstag, 09.02.2017

Brands war als Qualifikant ins Hauptfeld des mit 540.310 Euro dotierten Hartplatzturniers gerutscht.

Am Tag zuvor war der frühere Davis-Cup-Spieler und Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) im Achtelfinale am Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 4) gescheitert. Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hatte seine Teilnahme in Bulgariens Hauptstadt nach der 1:4-Niederlage im Davis Cup gegen Belgien am vergangenen Wochenende wegen Rückenproblemen abgesagt.

Das ATP-Turnier in Sofia im Überblick