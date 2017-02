Mischa Zverev erstmals in Top 30

Montag, 27.02.2017

An der Spitze steht weiterhin der Brite Andy Murray vor Novak Djokovic (Serbien) und Stan Wawrinka aus der Schweiz.

Bei den Frauen konnte die Weltranglistenzweite Angelique Kerber durch ihre Halbfinal-Teilnahme in Dubai den Rückstand auf Branchenführerin Serena Williams (USA) auf 375 Punkte verkürzen.

Erlebe ausgewählte Tennis-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die nächste Chance, die 23-malige Grand-Slam-Siegerin wieder vom Tennis-Thron zu verdrängen, bekommt die derzeit an einer Knie-Verletzung laborierende Kerber beim anstehenden Masters-Turnier in Indian Wells/Kalifornien (ab 8. März). Erstmals in den Top 10 steht die Ukrainerin Jelina Switolina nach ihrem Triumph von Dubai.

Zweitbeste Deutsche bleibt Laura Siegemund (Metzingen) als Nummer 38. Um fünf Plätze auf Rang 51 konnte sich Julia Görges durch ihre Halbfinal-Teilnahme in Budapest verbessern. 29 Plätze büßte Andrea Petkovic ein und rutschte auf den 82. Rang ab. Die Darmstädterin ist in dieser Woche wie auch Görges und Annika Beck (WTA-Nr. 61) beim Turnier in Acapulco/Mexiko am Start.

Das ATP-Ranking im Überblick