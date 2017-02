Leonardo DiCaprio als "Djoker"?

Sonntag, 26.02.2017

Sonntagnacht deutscher Zeit ist es wieder so weit: Die Academy Awards, allseits bekannt als Oscars, werden zum 89. Mal verliehen. Anlässlich der Preisvergabe in Los Angeles hat die ATP zahlreiche Spieler befragt, welcher Schauspieler sie in einem Kinofilm portraitieren sollte. Bei den meisten Spielern ist Leonardo DiCaprio hoch im Kurs, der im vergangenen Jahr endlich seinen ersten Oscar gewann. Aber auch viele andere renommierte Darsteller wurden genannt. Einige Vorstellungen passen wie die Faust aufs Auge, andere eher weniger.

