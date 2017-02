Adventurer: Roger Federer bei "Running Wild"!

Dienstag, 21.02.2017

Da können sich die Fans von Roger Federer auf einiges gefasst machen: Der Schweizer drehte kürzlich mit dem Iren Edward Michael Grylls - genannt "Bear" Grylls - in den Schweizer Bergen! Und das heißt: Action!

Wäre auch ein Wunder, wenn nicht: Grylls ist ehemaliger SAS-Soldat, Abenteurer, Dokumentarfilmer und Pfadfinderleiter und moderiert seit 2014 die NBC-Show "Running Wild with Bear Grylls", deren erste beiden Staffeln hierzulande unter dem Titel "Bear Grylls: Stars am Limit" auf DMAX lief. Unter anderem hat sich Grylls schon mit Ben Stiller, Kate Winslet, Courteney Cox in Abenteuer gestürzt. Mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama war er am Exit-Gletscher in Alaska unterwegs, mit Federers Landsfrau Lindsey Vonn auf Korsika.

Wann die Federer-Folge, die offenbar für die vierte Staffel der Show gedreht wurde, ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Bislang startete "Running Wild with Bear Grylls" immer ab Juli/August auf NBC. Auf DMAX waren bislang die Staffeln eins und zwei zu sehen, jeweils im Frühling des Folgejahres.