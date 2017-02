„No way!!!“ - Federer entzückt Kommentatoren

Donnerstag, 09.02.2017

"That's ridiculous..." - "Are you kidding me!???" - "This is outrageous!!!"

Wenn Roger Federer mal wieder Wahrscheinlichkeit und Schwerkraft außer Gefecht setzt, stehen oft nicht nur seine Gegner fassungslos da - auch auf Kommentatoren-Seite sucht man hier erst mal nach Worten. Sind diese gefunden, finden sich hierin oft Adjektive höchster Bewunderung: "lächerlich", "verrückt", "unfassbar"... Ein Youtube-User hat vor einiger Zeit die besten Reaktionen der internationalen Beobachter zusammengestellt. Und weil Federers Karriere nun schon einige Jährchen andauert und er kürzlich bei den Australian Open wieder einige Sprecher zu Hochleistungen angetrieben hat, gibt's nun sogar einen Zweiteiler!

Roger Federer im Steckbrief

