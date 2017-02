Emotion und Wille pur: "Schüre dein Feuer"

Donnerstag, 16.02.2017

Milos Raonic und der Brief an sein zukünftiges Ich

Der US-amerikanische Sportartikelhersteller New Balance hat eine neue Werbelinie gestartet. Spitzenathleten verfassen dabei in knapp bemessenen Worten eine spezielle Botschaft, die sie ihrem zukünftigen Ich mit auf den Weg geben wollen.

Milos Raonics Mitteilung in den Äther ist klar: "Schüre dein Feuer" - bewahre dir das Brennen für den Erfolg, halte die Flamme am Lodern, geh mit voller Überzeugung und Willen dem ultimativen Ziel entgegen, aber lass dich nicht vom Feuer verschlingen.

Während der Kanadier auf dem Tenniscourt wenig Einblick in sein Inneres gewährt, zeigt dieses toll gemachte Werbevideo, was den 26-Jährigen zu seinen Leistungen antreibt. Eine besonders einprägsame Annäherung an einen Sportler, dessen Seelenleben deutlich tiefer geht, als es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat.

Milos Raonic im Steckbrief