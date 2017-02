Nishikori kämpft Berlocq nieder

Sonntag, 19.02.2017

Nur zwei Punkte fehlten Carlos Berlocq, um im zweiten Satz aufs Match zu servieren. Letztendlich setzte sich aber doch der topgesetzte Favorit durch. Kei Nishikori steht nach einem mühevollen 4:6,-6:4,-6:3-Sieg im Finale in Buenos Aires. Sein Gegner auf südamerikanischem Sand ist der Ukrainer Alexandr Dolgopolov, der im anderen Halbfinale Pablo Carreno Busta (Spanien/4) mit 7:5, 6:2 in die Schranken wies.

Für den Weltranglisten-66. ist es die erste Endspielteilnahme, seitdem er vor drei Jahren in Rio de Janeiro gegen Rafael Nadal unterlag. Nishikori führt im internen Vergleich mit 5:0 und könnte am heutigen Sonntag seinen Ruf als Februar-Dominator untermauern. Von 2013 bis 2016 war der 27-Jährige in Memphis nicht zu schlagen.

Außenseiter-Finale in Memphis

Beim parallel stattfinden ATP-World-Tour-250-Hallen-Hartplatzturnier in den USA spielen Ryan Harrison und Nikoloz Basilashvili um ihren Premierentitel auf der Tour. Harrison setzte sich 6:4, 6:4 gegen Donald Young durch, Basilashvili siegte gegen Mikhail Kukushkin 7:6 (5), 6:1. Der Georgier sammelte bereits 2016 Endspiel-Erfahrung, scheiterte allerdings an Paolo Lorenzi in Kitzbühel. Harrison darf am Sonntag gleich zweimal ran. Mit Partner Steve Johnson spielt er im Doppel-Finale der Memphis Open gegen Brian Baker/Nikola Mektic.

