Gerald Melzer stürmt ins Achtelfinale

Mittwoch, 15.02.2017

Gerald Melzer hat nach einer starken Leistung zum dritten Mal in diesem Jahr das Achtelfinale eines ATP-Turniers erreicht. Der Weltranglisten-101. besiegte beim 250er-Event in Buenos Aires Paolo Lorenzi klar mit 6:3, 6:3. Der Italiener war vor wenigen Tagen haarscharf am Titel in Quito vorbeigeschrammt, als er im Endspiel gegen Victor Estrella Burgos einen Matchball vergab. Melzer hatte im Vorjahr beim Heimturnier in Kitzbühel gegen Lorenzi knapp im Halbfinale verloren, zweimal im Tiebreak.

Beim Sandplatzturnier in Argentinien drehte Melzer den Spieß um und präsentierte sich von seiner besten Seite. Nachdem der Linkshänder im ersten Satz das Break zum 4:2 realisierte, nahm er Fahrt auf und hatte bereits bei 5:1-Führung drei Matchbälle. Mit etwas Zittern klappte es wenig später mit dem Einzug ins Achtelfinale. Dort geht Melzer als leichter Favorit ins Match gegen den argentinischen Qualifikanten Guido Andreozzi. Der Österreicher war in der Vorwoche in Quito trotz vierer Matchbälle im Achtelfinale ausgeschieden.

