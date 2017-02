Der Rücken! "Dreddy" muss aufgeben

Freitag, 10.02.2017

Schock für alle Fans von Dustin Brown: Der Deutsche musste bereits nach einem Spiel in seiner Viertelfinal-Partie gegen Benoit Paire aufgrund einer Rückenverletzung aufgeben. Der Franzose trifft nun in der Vorschlussrunde auf seinen Landsmann Richard Gasquet, der sich im ersten Match des Nachmittags gegen Kenny de Schepper mit Mühe nach in drei Sätzen durchgesetzt hatte.

Brown hatte von Beginn an Probleme mit seinem Rücken signalisiert, den Aufschläger Paire dennoch mehrmals in Verlegenheit gebracht. Beim Stand von 0:1 musste die aktuelle Nummer 84 der Welt eine Behandlungspause nehmen, der anschließende Versuch, selbst aufzuschlagen, zeitigte keinen Erfolg. Umso bedauerlicher für Dustin Brown, der sich vor allem bei seinem Erfolg gegen Marin Cilic in exzellenter Form gezeigt hatte.

