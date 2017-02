Dritter Sieg in Folge für Stebe

Dienstag, 07.02.2017

Cedrik-Marcel Stebe kämpfte sich in Sofia durch die Qualifikation und steht im Hauptwettkampf im Achtelfinale

Cedrik-Marcel Stebe, der in der Weltrangliste derzeit auf Rang 406 liegt, setzte sich gegen den Russen Teymuraz Gabashvili 2:6, 6:0, 6:1 durch. Davor hatte sich der 26-Jährige mit zwei Siegen erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft, für die er nur durch ein Protected Ranking spielberechtigt war. Der Baden-Württemberger kämpft sich nach langwierigen Hüftproblemen wieder auf die Tour zurück.

In der Runde der letzten 16 trifft Stebe auf den an Position vier gesetzten Spanier Roberto Bautista-Agut (ATP 16). Weitere Deutsche im Teilnehmerfeld sind noch Maximilian Marterer und Daniel Brands. Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hatte seine Teilnahme abgesagt.

Alexander und Mischa Zverev haben beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Montpellier kampflos das Viertelfinale erreicht. Der Inder Leander Paes und Andre Sa aus Brasilien traten am Dienstag nicht zum Erstrundenspiel gegen die Brüder aus Hamburg an.

