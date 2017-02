Basilashvili wird zum Favoriten-Schreck

Freitag, 17.02.2017

Nikoloz Basilashvili entwickelt sich währende der letzten Wochen zum Favoriten-Schreck: In Sofia hatte der Georgier in Runde zwei den topgesetzten Dominic Thiem aus dem Turnier verabschiedet, beim ATP-World-Tour-250-Event in Memphis erwischte es nun Ivo Karlovic. Basilashvili setzte sich in zwei Sätzen mit 7:6 (2) und 6:3 gegen den Kroaten durch und trifft im Viertelfinale auf den Australier Matthew Ebden. Der Qualifikant hatte seinerseits Taylor Fritz in drei Sätzen in die Schranken gewiesen.

Nach dem Aus von Karlovic sind lediglich zwei Gesetzte im Hauptfeld verblieben: John Isner, der in der Runde der letzten Acht auf Donald Young treffen wird, und Steve Johnson, der es mit Mikahil Kukushkin zu tu bekommt. Ein Treffen der beiden Lokalmatadoren ist frühestens im Finale möglich.

Hier die Ergebnisse aus Memphis. Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste