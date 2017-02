Raonic gegen Sock um ersten Saison-Titel

Sonntag, 26.02.2017

Milos Raonic ist seiner Favoritenstellung gerecht geworden. Der Kanadier besiegte im Halbfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Delray Beach Juan Martin del Potro mit 6:3 und 7:6 (6) und trifft im sonntäglichen Endspiel (Ortszeit) auf Jack Sock, der seinen US-amerikanischen Landsmann Donald Young ebenfalls in zwei Sätzen besiegte. Für del Potro war damit wie im vergangenen Jahr in der Vorschlussrunde Schluss.

Raonic hatte die abgelaufenen Saison an Position drei in der Weltrangliste abgeschlossen, während des gesamten Jahres allerdings nur ein Turnier für sich entscheiden können: jenes in Brisbane. Del Potro wiederum musste sich seine Spielzeit 2016 klug einteilen, setzte mit der Silbermedaille in Rio de Janeiro und dem Gewinn des Davis Cups mit Argentinien große Highlights.

Gute Bilanz

"Man muss versuchen, seiner Vorhand auszuweichen", gab Raonic nach Matchende zu Protokoll. "Es ist darauf hinaus gelaufen, ihm keine Zeit zu geben und auf der Rückhand zu halten." Im internen Duell mit dem US-Open-Sieger von 2009 stellte Raonic mit seinem Erfolg auf 2:1. Noch besser sieht die Bilanz gegen Finalgegner Sock aus: Diese führt der 26-Jährige mit Wohnsitz in Monaco mit 8:2 an. Das Match gegen del Potro dominierte der Turnierfavorit wie gewohnt mit seinem Aufschlag, ließ im ersten Satz nur vier Punkte des Rückschlägers zu.

"Wir haben schon oft gegeneinander gespielt", erklärte Raonic. "Ich war meistens erfolgreich, aber beim letzten Mal hat er mich geschlagen." Tatsächlich konnte Sock beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai im vergangenen Herbst die Oberhand behalten. Und noch eines hat Jack Sock seinem Finalgegner voraus: Er hat sich im Gegensatz zu Milos Raonic 2017 schon in die Siegerlisten eingetragen - im neuseeländischen Auckland nämlich, gleich nach Saisonstart.

