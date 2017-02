"DelPo" fordert den Turnierfavoriten

Samstag, 25.02.2017

Vier Jahre ist es her, dass Juan Martin del Potro und Milos Raonic letztmals gegeneinander auf der ATP-Tour gespielt haben - im Halbfinale des Turniers in Delray Beach kommt es nun wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Ausnahmekönner. Del Potro sicherte sich den Platz in der Vorschlussrunde mit einem 7:5, 7:5 gegen Titelverteidiger Sam Querrey - gegen den er im vergangenen Jahr eben im Semifinale noch verloren hatte.

Turnierfavorit Milos Raonic wiederum hielt sich nach dem Verlust des ersten Satzes gegen Kyle Edmund schadlos, gewann schließlich mit 4:6, 6:3 und 6:4. Die Bilanz zwischen del Potro und Raonic ist nach zwei Partien ausgeglichen. Im zweiten Halbfinale trifft Jack Sock, der seinen US-Landsmann Steve Johnson in zwei Sätzen bezwang, auf Donald Young. Letzterer war kampflos in die Runde der letzten Vier gekommen, weil sein Gegner Steve Darcis aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte.

Hier die Ergebnisse aus Delray Beach: Einzel, Doppel, Einzel-Qualifikation

Hier der Spielplan

Die aktuelle ATP-Weltrangliste