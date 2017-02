Alexander Zverev gönnt sich eine Pause

Donnerstag, 23.02.2017

Nach den unglücklichen Auftaktniederlagen in Rotterdam (gegen Dominic Thiem) und Marseille (gegen Nicolas Mahut) gönnt sich Alexander Zverev eine Pause und hat seinen geplanten Start beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Acapulco abgesagt. Zverev hatte nach seinem Turniersieg in Montpellier erstmals seit sieben Monaten wieder zwei Spiele in Folge verloren.

Im vergangenen Jahr war der 19-Jährige beim Hartplatzturnier in Mexiko nicht dabei. Sein nächster geplanter Turnierauftritt ist in Indian Wells, wo er im vergangenen Jahr das Achtelfinale erreicht hatte und dort gegen Rafael Nadal einen Matchball vergeben hatte.

Das aktuelle ATP-Ranking im Überblick