Wawrinka korrigiert ver(w)irrten Federer-Fan

Sonntag, 22.01.2017

Während sich Stan Wawrinka in seinem Australian-Open-Achtelfinalmatch gegen Andreas Seppi in der Margaret Court Arena dreimal im Tiebreak abmühen musste, lieferte sich Roger Federer am Sonntag in Rod Laver Arena mit dem Japaner Kei Nishikori einen harten Schlagabtausch. Glücklicherweise hatten alle vier Akteure zu Beginn ihrer Partien den richtigen Spielort gefunden - einem Fan des 17-fachen Grand-Slam-Champions war es allerdings offenbar nicht so gut ergangen.

So ließ der engagierte Beifallsbekunder während einer Servicevorbeitung Wawrinkas ein lautstarkes "Go, Roger" vernehmen. Gut erzogen, wie der Romand jedoch ist, korrigierte er postwendend noch vor seinem Aufschlag den Besucher: "Er ist nicht hier. Er ist auf Rod Laver" - gefolgt von herzhaftem Gelächter der restlichen Zuseher. Hier ist die spaßige Szene im Video:

