Trump: "Ich liebe Nadal"

Freitag, 20.01.2017

Er schlug Bälle mit Serena Williams, ließ sich mit Ana Ivanovic ablichten und musste Pfiffe und Buhrufe im Arthur Ashe Stadium in seiner Heimatstadt New York über sich ergehen lassen. Nun meldete sich der 70-jährige Milliardär erneut in Sachen Tennis zu Wort. In einer kurzen Video-Botschaft spricht Trump über seinen absoluten Favoriten, den 14-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal: "Ich liebe Nadal. Er ist ein Kerl, der immer gewinnen will - ein großartiger Champion."

Komplimente, die "Rafa" so nicht zurückgeben will. Erst vor kurzem sagte der 30-Jährige in einem Interview, dass er den US-Präsidentschaftswahlkampf so intensiv wie möglich verfolgt habe: "Ich war zu diesem Zeitpunkt in den USA und habe Trumps Reden gehört. Die Art und Weise hat mir nicht gefallen. Nach der Wahl wurde es besser, was er während der Kampagne gesagt hat, war jedoch nicht okay. Aber ich bin ehrlich: Die Meinung der anderen Seite hat mir auch nicht zugesagt."

