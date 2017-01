Fünf Matchbälle abgewehrt - der "Djoker" im Finale

Freitag, 06.01.2017

Sensationelles Comeback von Novak Djokovic im Halbfinale des ATP-Turniers in Doha: Der Weltranglisten-Zweite wehrte im Tie-Break des zweiten Satzes fünf Matchbälle seines Gegners Fernando Verdasco ab und holte sich nach Stunden mit 4:6, 7:6 (7) und 6:3 nach 2:22 Stunden doch noch einen Platz im Finale, wo er entweder auf Andy Murray oder Tomas Berdych trifft.

Verdasco hatte dabei beim Stand von 6:2 in der Kurzentscheidung des zweiten Satzes bereits wie der sichere Sieger ausgesehen, bei 7:6 seine fünfte Chance auf dem Sieg nicht nutzen können. Auch weil Djokovic plötzlich fehlerfrei spielte, den Ball ohne viel Risiko im Match hielt. Im ersten Durchgang war es der Serbe gewesen, der eine 4:2-Führung aus der Hand gegeben hatte.

Im Endspiel könnte Djokovic nun also auf seinen Langzeit-Rivalen Murray, gegen den er Ende 2016 im allerletzten Match der ATP-Saison in London die Chance vergeben hatte, sich die Nummer-1-Postion in der Weltrangliste zurückzuholen. In der ewigen Bilanz führt Novak Djokovic klar mit 24:11 Siegen.

