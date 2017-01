Nick Kyrgios auf Mansour Bahramis Spuren

Donnerstag, 05.01.2017

Der Wawrinka-Skandal, die Zverev-Abschenkerei, die Psycho-Stunden... denkt man an Nick Kyrgios, kommen einem ziemlich viele Begriffe in den Sinn, die nicht zwingend mit Tennis zu tun haben. Womit man dem jungen Australier durchaus Unrecht tut: Denn wenn Kyrgios den Mund hält und sein Racket sprechen lässt, ist klar, dass hier einer die Szene aufmischt, der Talent ohne Ende hat, und der sich mittlerweile auf Rang 13 der Tenniswelt vorgespielt hat.

Ein Auftritt beim Hopman Cup? Für Spaßspieler Kyrgios dennoch genau das Richtige! Und das hat er im Mixed an der Seite von Daria Gavrilova - mit der er bereits im vergangenen Jahr in Perth aufgeschlagen und gesiegt hat - erneut eindrucksvoll bewiesen. Das einzige, was fehlt: Der legendäre Schnauzbart des Mannes, der ganz klar Pate für diesen spektakulären Ballwechsel stand...