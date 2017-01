Sock und Müller als Champions nach Melbourne

Samstag, 14.01.2017

Jack Sock reist mit einem Turniersieg in der Tasche zu den Australian Open 2017: Der US-Amerikaner besiegte im Finale des ATP-Wolrd-Tour-250-Turniers in Auckland den Portugiesen Joao Sousa nach einer Spielzeit von 1:56 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:3 und holte sich in seinem sechsten Endspiel den zweiten Titel nach Houston 2015. "Immer, wenn man einen Titel gewinnt, fühlt sich das richtig gut an", erklärte Sock nach Matchende. "Ich hatte dieses Gefühl ja bisher nur einmal. Ich habe ein paar Endspiele verloren. Das Turnier zu gewinnen, gibt mir auf jeden Fall viel Selbstvertrauen."

Ebenfalls mit einem Championat im Gepäck macht sich Gilles Müller auf den Weg nach Melbourne.Für den 33-jährigen Luxemburger ist dies sogar ein Premiere - der 7:6(5),-6:2-Finalsieg gegen Daniel Evans in Sydney war tatsächlich der erste für den Linkshänder. Müller trifft bei den Australian Open in Runde eins auf Taylor Fritz, auf Auckland-Sieger Sock wartet der Franzose Pierre-Hugues Herbert, die Nummer zwei der Doppel-Weltrangliste.

