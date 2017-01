"Sascha" Zverev besiegt den "Maestro"

Mittwoch, 04.01.2017

Alexander Zverev hat beim Hopman Cup in Perth Roger Federer in einem Tie-Break-Krimi mit 7:6 (1), 6:7 (4) und 7:6 (4) besiegt und Deutschland gegen die Schweiz mit 1:0 in Führung gebracht. Der Hamburger schaffte damit eine gute Ausgangsbasis für Andrea Petkovic, die sich im Anschluss mit Belinda Bencic messen musste. Die Schweizer hatten ihre Auftaktbegegnung gegen Großbritannien gewonnen, Deutschland gegen die französische Auswahl mit 1:2 verloren.

Bis zum heutigen Aufeinandertreffen in Perth waren sich Federer und Zverev zweimal bei offiziellen ATP-Turnieren gegenüber gestanden, jeweils 2016. In Rom hatte der "Maestro" die Premieren-Begegnung auf Sand in zwei Sätzen für sich entschieden, Deutschlands Nummer eins konnte ein paar Wochen später in Halle/Westfalen auf Rasen im Halbfinale Revanche nehmen - im Finale hatte im vergangenen Juni Florian Mayer schließlich die Oberhand behalten.

Die aktuelle ATP-Weltrangliste