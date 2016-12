Let the games begin!

Mittwoch, 28.12.2016

Einmal im Jahr lädt die Tennis-University von Rainer Schüttler und Alex Waske in Offenbach zum X-mas-Battle! Drei Monate Vorbereitung, zwei Generalproben, Spieler, die extra aus Indien, der Schweiz oder Berlin eingeflogen sind. "Das Schöne ist der Spirit, der dann hier herrscht", sagt Alex Waske, der selbst in einem der vier Teams - Team Coaches - am Start war und vollen Einsatz zeigte!

Schwierig vor allem die Auswahl der Spiele, so der Chef. "Da steckt viel Planung dahinter. Auch, um sich jetzt bereits im fünften Jahr immer wieder neue Dinge zu überlegen."

Wir haben die ersten beiden Teile des Battle hier für euch im Video!

Besonderes Gimmick - neben den üblichen Coaching-Utensilien auf dem Court: Quiz-Buzzer im Game-Zimmer! "Da haben anfangs alle gesagt: Das ist verrückt, das kostet zu viel Geld - wir sind keine Gameshow. Jetzt ist es ein Highlight", erinnert sich Alex Waske.

Wer gewonnen hat? Und wer sich bei der Bestrafung am Abend zum Affen machen durfte? Die Auflösung gibt's später hier bei uns!