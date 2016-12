Volle Konzentration auf das Doppel

Mittwoch, 28.12.2016

Die Entscheidung von Edouard Roger-Vasselin, nicht mehr an Einzel-Wettkämpfen teilnehmen zu wollen, kommt nicht von ungefähr. Seit zwei Jahren plage er sich mit einer Verletzung an der Hüfte herum, ließ der Franzose seine Fans per facebook wissen. Die langwierige Verletzung erlaube es dem 33-Jährigen nicht mehr, mit 100 Prozent seines Leistungsvermögens spielen zu können. Außerdem wolle er ab nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

"Die Entscheidung fiel mir nicht leicht und ist sehr frustrierend. Aber ich muss vernünftig sein und auf meinen Körper hören", teilte der French-Open-Doppelchampion von 2014 per Social-Media mit. "Ich hoffe, dass ich noch einige Jahre auf der Tour spielen kann. Vor allem wird es mir aber erlauben, mehr Zeit mit meinen Lieben zu verbringen und meinen kleinen Jungen aufwachsen zu sehen - das kann man nicht mit Geld aufwiegen."

Edouard Roger-Vasselin im Steckbrief