Tennis Generali Open - ATP-Turnier in Kitzbühel: TV, Livestream, Termine

Vom 28. Juli bis 4. August werden in Kitzbühel wieder die Generali-Open im Tennis ausgetragen. Das ATP-Turnier wird seit 1945 jährlich veranstaltet. SPOX zeigt euch, wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt. Zudem erhaltet ihr genaue Auskünfte zum Turnier.

Nach Hamburg nun das nächste ATP-Turnier. Diesmal in Kitzbühel. Neben dem Österreicher Dominic Thiem als Lokalmatador sind auch einige deutsche Tennisspieler mit von der Partie.

Was sind die Generali-Open und worum geht es?

Die Generali Open in Kitzbühel ist ein Herren-Tennisturnier der ATP World-Tour 250. Traditionell wird der Wettbewerb auf Sand ausgetragen. Sowohl Einzel- als auch Doppel-Wettbewerbe werden im K.O. Modus ausgetragen. Seit 2015 ist der Versicherungskonzern "Generali" der aktuelle Titelsponsor, früher war das Tennisturnier unter den Namen "bet-at-home-Cup" bekannt.

Posted by SPOX.com

Wann findet das ATP-Turnier in Kitzbühel statt?

Das Tennisturnier findet vom 28. Juli bis zum 4. August statt.

Der Spielpan der Generali-Open:

Datum Runde 28. Juli - 29. Juli Qualifikation 30. Juli 1. Runde 1. August Achtelfinale 2. August Viertelfinale 3. August Halbfinale 4. August Finale

ATP-Turnier in Kitzbühel im TV und Livestream

Auf der offiziellen Webseite der Generali-Open gibt es einen kostenlosen Livestream. Dort werden alle Spiele gezeigt. Ab Montag den 30.07.2018 übertragen sowohl ORF SPORT PLUS, Sky Sport Austria und Eurosport 1 das Tennisturnier in Kitzbühel. Zudem zeigt ORF SPORT PLUS nach Beendigung des letzten Spiels die Highlights des Tages.

Die letzten zehn Gewinner des ATP-Turniers in Kitzbühel