Tie Break Tens live aus New York City - Alle Infos zum Tennis-Turnier und zur Übertragung

Das Tie Break Tens findet in diesem Jahr zum ersten Mal in den USA statt. Nach dem ausverkauften Herrenturnier in Melbourne im Januar, sind nun die Damen an der Reihe und kämpfen in hochkarätiger Besetzung um den Titel. SPOX hat für euch alle Infos zum Turnier und zum Livestream auf DAZN.

Das Tie Break Tens ist kein gewöhnliches Tennisturnier, was schon beim ersten Blick auf den Spielmodus auffällt. Das Turnier wird an einem Tag ausgetragen, es werden keine vollständigen Sätze gespielt, sondern nur Tie Breaks. Gespielt wird bis 10 oder bis ein Spieler mit zwei Punkten in Führung geht.

Am 5. März kommt es im New Yorker Madison Square Garden zur zweiten Auflage des Formats in diesem Jahr nach der Herrenausgabe in Melbourne Anfang Januar. Ein weiteres Merkmal des Turniers ist es, dass es jedes Jahr in einer anderen Stadt ausgetragen und - erstmals in diesem Jahr - sogar Männer und Frauen getrennt voneinander an unterschiedlichen Terminen.

Als erste Teilnehmerinnen für das Event in New York City wurden bereits Serena und Venus Williams bekanntgegeben. Die beiden US-Amerikanerinnen wollen vor heimischem Publikum den Titel holen. Die Bekanntgabe der weiteren sechs Spielerinnen steht noch aus.

Wann findet das Tie Break Tens 2018 statt?

Datum Ort 5. März 2018 (Ortszeit) Madison Square Garden, New York City

Das Tie Break Tens im Livestream

Das Damenturnier in den USA gibt es am 5. März live auf DAZN. In der Nacht von Montag, dem 5. März, auf Dienstag, den 6. März ab 1 Uhr könnt ihr das Spektakel im Stream verfolgen.

Was ist DAZN?

Bei DAZN könnt ihr jederzeit euren Lieblingssport live und auf Abruf verfolgen. Neben zahlreichen Tennisturnieren gibt es auch Fußball aus England, Spanien, Italien etc., US-Sport, Golf, Boxen und vieles mehr.

Den ersten Monat gibt es auf Probe umsonst. Anschließend kostet das ABO 9,99 € im Monat.

Wer nimmt am Tie Break Tens Teil?

Beim Tie Break Tens treten acht Spieler in K.o.-Matches gegeneinander an und spielen den Sieger aus. Die Teilnehmer werden vom Veranstalter eingeladen.

Die Teilnehmerinnen des Tie Break Tens 2018

Spielerin Nationalität Serena Williams USA Venus Williams USA CoCo Vandeweghe USA Daniela Hantuchova SVK Elina Svitolina UKR Marion Bartoli FRA Sorana Cirstea ROM Zhang Shuai CHN

Die Sieger/innen der bisherigen Turniere