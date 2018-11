Mit betway durch das Tennisjahr - gewinne Tickets für alle deutschen Turniere

Du hast Lust LIVE bei den großen Tennisturnieren Deutschlands dabei zu sein? Dann sichere dir mit Wettanbieter betway 1x2 Tickets für die ATP- und WTA-Turniere in Deutschland.

Roger Federer in seinem zweiten Wohnzimmer in Halle Westfalen oder Angelique Kerber beim Heimturnier in Stuttgart. Mit Wettanbieter betway hast du die Chance die Top-Stars der ATP- und WTA-Tour live zu erleben.

Für das kommende Jahr 2019 verlost betway 1x2 Tickets - teilweise sogar im VIP-Format - für das ATP-Turnier in München, den Mercedes Cup in Stuttgart, das Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Halle Westfalen und die German Open am Hamburger Rothenbaum. Zudem gibt es Tickets für die Damen beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart und dem WTA-Turnier in Nürnberg zu gewinnen.

Mit München, Hamburg, Stuttgart, Halle und Nürnberg sind damit alle großen Tennisturniere in Deutschland vertreten und die Crème de la Crème des Tennissports wird dabei sein.

Mitmachen und weitere betway-Vorteile sichern

Um mitzuspielen müsst ihr euch kostenlos und ohne Zusatzbedingungen registrieren und schon seid ihr in der Auslosung. Bei der Registrierung bekommt ihr zudem nicht nur die 150€ Willkommensbonus von betway sondern noch zusätzliche 10€ Wettvolumen für jegliche Wetten im Tennisuniversum.

Das Gewinnspiel läuft ab dem 23.11.2018 bis zum 20.01.2019 um 24:00 Uhr. Mitmachen! Es lohnt sich!

Registriert euch hier für das Gewinnspiel!