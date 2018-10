Der Saison-Endspurt zu den ATP Finals in London - live im TV und Livestream auf Sky

Es geht in die heiße Endphase des Tennisjahres 2018! Und ihr könnt mittendrin sein: Verpasst mit dem Pay-TV-Sender Sky keine Sekunde - hier ein Überblick über das Tennis-Programm auf Sky im heißen Tennis-Herbst!

Der TV-Sender Sky fokussiert sich seit dem vergangenen Jahr noch mehr auf Tennis und überträgt alle 13 ATP-Masters-500-Turniere und die neun Masters-Events. Tennisfans können damit Tennis der Spitzenklasse im TV und im Livestream verfolgen - live und in HD!

Aktuell dreht sich alles um die Frage: Welche acht Spieler schaffen es zu den ATP Tour Finals nach London, um dort den inoffiziellen Tennis-Weltmeister zu küren?

Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer sind bereits qualifiziert - Juan Martin del Potro, Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kevin Anderson haben aktuell die besten Chancen, ebenfalls nach London zu fliegen. Oder holen John Isner, Kei Nishikori oder Fabio Fognini noch auf? Gibt es gar einen Sensations-Teilnehmer, wie im Vorjahr Jack Sock, der sich erst durch seinen Last-Minute-Sieg in Paris-Bercy das Ticket nach London gesichert hat? Düster die Prognose für Titelverteidiger Grigor Dimitrov - der steht nur auf Rang 17 im Race und müsste nun ein paar Seriensiege feiern, um noch in die o2-Arena zu reisen...

Welche Turniere laufen auf Sky?

Das ATP Race to London verfolgt ihr in den kommenden Wochen live auf Sky - im TV und im Livestream! Und zwar bei den folgenden Turnieren, die allesamt grandios besetzt sind. Daumen drücken: In Paris-Bercy will auch der verletzte Weltranglistenerste Rafael Nadal wieder einsteigen.

Turnier Titelverteidiger U.a. mit dabei Übertragung auf Sky Peking (500) Rafael Nadal Juan Martin del Potro, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov täglich ab 6 Uhr Tokio (500) David Goffin Marin Cilic, Kevin Anderson, Kei Nishikori täglich ab 5 Uhr Shanghai Masters (1000) Roger Federer Roger Federer, Alexander Zverev, Novak Djokovic ab Mo, 8.10. täglich ab 7 Uhr Wien (500) Lucas Pouille Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Kevin Anderson ab Mo, 22.10. täglich ab 13 Uhr Basel (500) Roger Federer Roger Federer, Juan Martin del Potro, Alexander Zverev ab Mo, 22.10. täglich ab 13 Uhr Paris Masters (1000) Jack Sock Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic ab Mo, 28.10. täglich ab 11 Uhr ATP Finals London Grigor Dimitrov Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic ab So, 11.11. täglich ab 15 Uhr

Neben dem Race to London geht's auch um die Frage, wer das Tennisjahr 2018 als Nummer 1 abschließt! Aktuell führt Rafael Nadal, der aufgrund seiner Knie-Verletzung zurzeit zum Zuschauen verdammt ist. Und ein ganz heißer Tipp ist natürlich Novak Djokovic, der dank seiner Siege in Wimbledon und bei den US Open mächtig aufgeholt hat!

