Orthomol Sport: Mit dem Multi-Sport-Prinzip durch deinen Trainingstag

Sport ist ein wichtiger Teil des Lebens vieler Menschen und jeder Körper reagiert dabei unterschiedlich auf die verschiedenen Leistungs- und Aktivitätsgrade. Mit Orthomol Sport und dem orthomolekularem Prinzip könnte dein Trainings- und Leistungspensum verbessert werden. Hier findest Du alle Infos zu Orthomol Sport und zum brandneuen Orthomol-Sport-Partnerprogramm.

Jeder Sportler - ob Profi- oder Breitensportler - sollte vor, während und nach dem Sport seinem Körper ausreichend Nährstoffe zuführen, um die Nährstoff- bzw. Energiereserven wieder aufzufüllen.

Der Körper gibt Signale ab, wenn er Kraftstoff für seine Leistung braucht. Neben einer gesunden und ausgewogenen Ernährung bietet dir Orthomol Sport ein ausgewogenes Komplettpaket an Makro- und Mikronährstoffen.

Hierbei spielt das Orthomol-Multi-Sport-Prinzip eine wichtige Rolle. Was umfasst das? Hier gibt es alle Infos:

Wie genau sieht das Orthomol-Multi-Sport-Prinzip aus?

Kern des Orthomol-Multi-Sport-Prinzips ist eine regelmäßige, umfassende Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen, die unter dem Begriff "Mikronährstoffe" zusammengefasst werden, sowie weiteren wichtigen Substanzen, die der Organismus für seine normale Funktion braucht.

Orientiert am konkreten Zeitpunkt des Sporttreibens, kann der Sportler zusätzlich verschiedene Nährstoffe aufnehmen, um den Körper in der jeweiligen Phase zu unterstützen.

Genau hier bietet das Orthomol-Multi-Sport-Prinzip eine umfassende Nährstoffversorgung für alle Phasen.

© Orthomol

Wie kann ich mit Orthomol meine Leistung unterstützen?

Täglich: Orthomol Sport

Vitamine und Mineralstoffe zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, Regeneration und Widerstandskraft nach dem orthomolekularen Prinzip.

Vor dem Sport: Orthomol Sport prepare

Macht bereit für sportliche Leistung! Orthomol Sport prepare ist der "Wachmacher" für das Plus an sportlicher Leistung unmittelbar vor dem Sport. Die Fruchtschnitte in der Geschmacksrichtung Dattel-Mandel punktet bei Athleten mit einer kompakten Riegel-Größe für den leichten Verzehr. Vor dem Sport ist unter anderem Koffein leistungsrelevant, daher liefert Orthomol Sport prepare 80 mg Koffein pro Riegel.

BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) spielen im Energiestoffwechsel eine Rolle und können bereits vor der sportlichen Belastung eingenommen auf die Regeneration einzahlen

Kreatin und gelenkaktive Nährstoffe

Koffein zur Aktivierung und Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit

© Orthomol

Während des Sports - Orthomol Sport perform

Während des Sports braucht der Körper vor allem Unterstützung in Form von ausreichender Flüssigkeit, wohl dosierten Kohlenhydraten und einer sinnvollen Elektrolytmischung. Bei Orthomol Sport perform ist das Ganze abgerundet mit einem moderaten Anteil Koffein - zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit während sportlicher Aktivität.

ausgewogene Elektrolytmischung

Leicht verfügbare Energieträger

Maßvolle Koffeindosis zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit während der Aktivität

Vitamin B6und B12 zur Unterstützung des Energiestoffwechsels

Frischer Johannisbeergeschmack, schmeckt nicht zu süß

Nach dem Sport: Orthomol Sport protein oder Orthomol Sport recover



Proteine sind sowohl für Ausdauersportler als auch für Kraftsportler sehr wichtig. Daher sind in beiden Produkten, die nach der sportlichen Einheit eingesetzt werden, Proteine enthalten.Da für den Ausdauersportler z.B. das Auffüllen der Glycogenspeicher eine besondere Bedeutung hat, enthält Orthomol Sport recover neben den Proteinen und ausgewählten Mikronährstoffen auch Kohlenhydrate.

Seite 1: Was ist Orthomol Sport?

Seite 2: Werde Teil des Orthomol Sport Partnerprogramm