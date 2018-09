Thiem-Matches live! KIA streamt Matches des Markenbotschafters Dominic Thiem

Der Automobilimporteur KIA Austria hat ein besonderes Geschenk an alle Fans des österreichischen Superstars Dominic Thiem. Das südkoreanische Unternehmen streamt Turnierspiele des Markenbotschafters live auf der kia.com-Website.

Der Automobilimporteur Kia Austria zeigt die Matches des österreichischen Tennis-Stars Dominic Thiem auf seiner Website kia.com. Damit haben die Tennis- und Dominic Thiem-Fans in Österreich die Möglichkeit, seine Spiele beim ATP250 Turnier in St. Petersburg (19.-23. September 2018) live und frei empfangbar auf der Website von Kia zu verfolgen. Vermittelt wurde die Zusammenarbeit im Bereich Branded Content von Lagardère Sports.

Dominic Thiem konnte bereits einige ATP-Turniere für sich entscheiden und steht nach einer erfolgreichen Saison derzeit in den Top10 der Tennis-Weltrangliste. Als erster österreichischer Spieler seit 1995 stand Thiem im Juni 2018 im Finale eines Grand Slam Turniers und musste sich im entscheidenden Match von Roland Garros nur dem Spanier Rafael Nadal geschlagen geben. Auch bei den US Open in der vergangenen Woche konnte Dominic Thiem erneut mit attraktiven Tennis die Fans begeistern.

Als offizieller Partner von Dominic Thiem nutzt Kia Austria den Content zur innovativen Aktivierung der Partnerschaft und schafft gleichzeitig einen attraktiven Mehrwert für die österreichischen Fans in seiner Heimat. René Petzner, Leitung Marketing Kia Austria, erklärt: "Mit dem ersten exklusiven kia.com Live-Stream der Spiele von Dominic in St. Petersburg wollen wir seinen Fans die Möglichkeit geben bei allen Spielen live & kostenlos mitfiebern zu können - hoffentlich bis ins Finale!"

Thiem ist von Aktion begeistert

Auch Dominic Thiem ist begeistert von der Aktivierung seines Partners Kia: "Ich freue mich, dass mein Partner Kia durch dieses innovative Projekt meinen Fans in Österreich ermöglicht meine Spiele in St. Petersburg LIVE und frei-empfangbar sehen zu können".

Nikolaus von Doetinchem, Executive Vice President Global Media ergänzt von Seiten Lagardère Sports: "Wir freuen uns eine globale Automobilmarke wie Kia für ein erstes gemeinsames Branded Content Projekt begeistert haben zu können. Dies unterstreicht unsere Ausrichtung, dass Marken durch die Ausstrahlung von Sportcontent auf Ihren eigenen Kommunikationskanäle Ihre Zielgruppe werthaltig ansprechen und dadurch Ihre Partnerschaften auf eine innovative Art aktivieren können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kia!".

Über Kia Austria

Kia Motors ist die älteste Automarke Koreas. Seit dem Marktstart 1995 hat sich Kia auch auf dem Österreichischen Markt einen immer größeren Platz gesichert. Mit dem Stinger betrat Kia im vergangenen Jahr völlig neues Terrain. Die Sportlimousine mit bis zu 370PS eröffnet wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb ein für Kia bislang ungekanntes Fahrerlebnis. So ist es natürlich selbstverständlich, dass Dominic Thiem als Markenbotschafter von Kia in Österreich auch einen Stinger fährt.