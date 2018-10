Gewinne einen HEAD Radical Special Edition von Andre Agassi zum 25-jährigen Jubiläum!

HEAD feiert das 25-jährige Jubiläum des legendären Radical-Rackets und hat ein ganz besonderes Geschenk für euch. Zeigt uns, wie viel Agassi in euch steckt und gewinnt!

Vor 25 Jahren eroberte Andre Agassi die Tenniswelt und spielte sich schließlich zur Nummer eins der Welt. Immer mit dabei: Das legendäre HEAD RADICAL Tennis-Racket. Zum 25-jährigen Jubiläum habt ihr die Chance, einen originalen Nachbau des Agassi-Schlägers zu gewinnen.

HEAD hat zum Jubiläum gleich zwei limitierte Editionen des RADICAL auf den Markt gebracht: Zusätzlich zum modernen GRAPHENE TOUCH RADICAL 25 LTD, der von US-Spieler Taylor Fritz empfohlen wird, feiert auch das Original, der RADICAL OS von 1993, ein wahrhaft meisterliches Comeback.

Ein Schläger mit Tradition

Agassi feierte zu Beginn der 1990er-Jahre den Durchbruch auf dem Weg zu einer erfolgreichen Karriere. Seit seinem Triumph in Wimbledon im Jahr 1992 galt er als ein Anwärter auf den Tennisthron und als einer der großen Hoffnungsträger im amerikanischen Tennis. Der damals 22-Jährige sollte die Erwartungen übertreffen. Im Gegensatz zu Boris Becker, Michael Stich, Michael Chang und den McEnroe-Brüdern zeigte Agassi eine neue Art von Tennis. Sein ständiger Begleiter in dieser Zeit war der HEAD RADICAL OS, der auch unter dem Spitznamen "Bumblebee" bekannt wurde.

1994 sollte Agassi dabei einer der emotionalsten Siege seiner Laufbahn gelingen. Im September trat er als großer Hoffnungsträger bei seinem Heim-Grand-Slam in New York City an und schrieb Tennisgeschichte. Im Alter von 24 Jahren spielte sich der Mann mit der auffälligen Sportbekleidung und den langen Haaren erst in die Herzen der Zuschauer und schließlich zum Titelgewinn.

Sein erster Major-Sieg auf heimischen Boden bei den US Open sollte der zweite von insgesamt acht Grand-Slam-Siegen sein.

Agassis Geheimwaffe im orginalen Design

Die feierliche Neuauflage des RADICAL OS Ltd. entspricht exakt dem Original inklusive des 18/19-Bespannungsbildes von vor 25 Jahren. Dazu zählt auch das Bumblebee-Design, welches auf vielen Plätzen für Aufsehen sorgte, unter anderem im Jahr 1994, als Andre Agassi als zweiter nicht gesetzter Spieler nach 1966 die US Open gewann.

Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums veröffentlicht HEAD 100 Boxen in limitierter Auflage. Diese Sammlerbox enthält das Racket, eine spezielle Header-Karte mit originalem SVC-Griffband und HEAD Pro Grip sowie ein von Andre Agassi selbst signiertes Echtheitszertifikat.

RADICAL MP im Bumblebee-Design

Das ikonische Bumblebee-Design, das vom ersten RADICAL Schläger inspiriert wurde, kommt auch bei dem zweiten Modell anlässlich des Jubiläums zum Tragen: der moderne GRAPHENE TOUCH RADICAL 25 LTD. Basierend auf den Eigenschaften des GRAPHENE TOUCH RADICAL MP verfügt der Schläger über die innovative Graphene Touch Technologie für einen unglaublichen Touch und ein solides, gedämpftes Spielgefühl.

Außerdem besitzt er ein dynamisches 16/19-Bespannungsbild für verbesserte Spielbarkeit, das für mehr Spin und Balance sorgt. Das höhere Schwunggewicht hingegen führt zu einem verbesserten Zug durch den Ball. Mit seinem wirklich unverwechselbaren und historischen Design ist der Schläger die perfekte Wahl für den vielseitigen Spieler, der keine Angst davor hat, die Geschichte des Tennis stilvoll zu zelebrieren. Das ikonische Design in Schwarz und Gelb erscheint auch auf der Radical Ltd. 12R Monstercombi sowie der 6R Combi und sorgt für einen perfekt matchenden Auftritt auf dem Court.

RADICAL nach Agassi

Mit 36 Jahren und unter Standing Ovations nahm Agassi letztlich bei den US Open seinen Abschied von der Tour - mit einem HEAD-Schläger in der Hand! Auch ohne den Amerikaner ging die Erfolgsgeschichte des RADICAL Rackets weiter. Spieler wie Andy Murray, Robin Soderling und Amelie Mauresmo fanden Gefallen an dem guten Stück und führten die Geschichte des Schlägers weiter.

Macht mit beim Gewinnspiel

Und jetzt könnt auch ihr Teil dieser Geschichte werden und Agassis Geheimwaffe im Originaldesign in der Hand halten! HEAD verlost eine der Sammlerboxen mit Unterschrift des Tennisstars, von denen es überhaupt nur 100 Stück gibt!!!

Zeigt uns dafür, wie viel Agassi in euch steckt! Bewerbt euch mit einem "Agassi-Lookalike"-Bild unter untenstehendem Post. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und stellt eine Pose oder einen Look des US-Amerikaners nach. Wir wählen das beste und kreativste Bild als Sieger aus. Das Gewinnspiel läuft bis 14. Oktober 2018 (24:00 Uhr). Mitmachen - es lohnt sich!