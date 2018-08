comeon!-Match of the day: Roger Federer zum US-Open-Auftakt gegen Yoshihito Nishioka

Roger Federer startet bei de US Open als Nummer zwei der Setzliste und trifft zum Auftakt auf den Japaner Yoshihito Nishioka. Wird der "Maestro" mit Startschwierigkeiten kämpfen müssen oder wird es doch eine klare Angelegenheit für den Schweizer? Das "Match of the day" wird präsentiert von Wettanbieter comeon!.

"Ich habe Pech mit der Auslosung, aber es ist auch toll gegen Roger zu spielen", erklärte Yoshihito Nishioka sein bevorstehendes Aufeinandertreffen mit Roger Federer bei den US Open.

In der Tat hätte es mit Sicherheit ein angenehmeres Los für den Japaner geben können, um in das letzte Major des Jahres zu starten. Auf der anderen Seite wird es für den Weltranglistenzweiten ein guter Test zum Auftakt werden. Federer reist in diesem Jahr nicht als Top-Favorit nach New York und kann befreit aufspielen. Der Fokus liegt ganz klar auf Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Gegen Nishioka wird Federer vor allem seine Fehleranzahl der vergangenen Turniere minimieren müssen. Einzig auf den Aufschlag konnte sich der Schweizer voll verlassen. Gegen Weltklassespieler wird dies jedoch nicht reichen. Gegen Nishioka kann Federer testen, sich an den Platz gewöhnen und wird nicht gleich für Fehler bestraft werden.

