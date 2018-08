Interwetten.com Matchtipp Of The Day: Thiem zum Kitzbühel-Auftakt gegen Klizan

Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt beim ATP-Turnier in Kitzbühel mit Martin Klizan zu tun. Mit dem Interwetten.com Matchtipp Of The Day findet Ihr alle wichtigen Infos zur Partie - und welche Quoten für Thiem und Klizan bei den Generali Open ausgegeben werden.

Es ist nicht die erhoffte Auftaktpartie für Dominic Thiem und die heimischen Fans. Ein Duell gegen seinen Landsmann Sebastian Ofner stand im Raum, das jedoch von einem stark aufspielenden Martin Klizan zunichte gemacht wurde.

Ofner, der im vergangenen Jahr im Kitzbühel-Halbfinale stand, unterlag dem Slowaken deutlich mit 2:6 und 4:6 und verpasste damit ein Duell mit Österreichs Nummer eins.

Thiem reist mit einer herben Niederlage aus Hamburg nach Kitzbühel und muss sich an den Court in der Höhe erst einmal gewöhnen. Dafür ist Klizan ein schwieriger und unangenehmer Gegner, der stark auf Sand spielen kann. Das beweist unter anderem der Titel bei den German Open am Hamburger Rothenbaum 2016, als sich Klizan mit starkem und powervollem Tennis durchsetzte.

Thiem hat ein größeres Repertoire

Für Thiem wird vor allem wichtig sein, dass er der schnellen Vorhand des Linkshänders aus dem Weg geht. Dafür hat der "Dominator" alle Mittel und wird versuchen seinen Gegner in lange Ballwechsel zu verstricken, denn eines ist klar: Klizan ist kein Spieler, der abwartend spielt und lange Ballwechsel mag.

Für die langen Rallies spielt er zu unkonstant, und Thiem kann den Slowaken mit seinem variantenreichen Spiel knacken. Ein kleiner Nachteil für Thiem: Klizan hat bereits drei Matches inklusive der Qualifikation gespielt und kennt den Platz - Thiem startet von Null.

Zudem hat Klizan keine Scheu, den ein oder anderen Lokalmatadoren des Platzes zu verweisen. Mit Gerald Melzer im Quali-Finale und Ofner in der ersten Runde ist Thiem der dritte rot-weiß-rote Lokalmatador für Klizan hintereinander.

Thiem geht als Favorit ins Rennen

Dennoch geht Thiem als klarer Favorit ins Rennen und der Topgesetzte wird mit solidem und gewohnt powervollem Sandplatztennis die nächste Runde erreichen. Das sieht zumindest Wettanbieter Interwetten.com so, der eine Quote von 1,22 für einen Thiem-Sieg aus. Klizan geht mit einer Quote von 3,90 ins Rennen.

