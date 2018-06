Matchtipp of the day: Shapovalov will Weissenhof rocken – presented by LeoVegas Sport

Denis Shapovalov gilt als einer der aufregendsten Spieler der nächsten Generation. Beim MercedesCup in Stuttgart trifft er auf einen Pechvogel.

Der 19-jährige Kanadier steht mit Weltranglistenposition 25 so hoch wie noch nie - auf Rasen ist er aber noch mehr Newcomer als ohnehin. Einzig im Vorjahr spielte er erstmals bei den Profis auf Gras, mit gemischtem Erfolg: eine direkte Niederlage beim Nottingham-Challenger, die erfolgreiche Quali in Queen's mit Hauptfeld-Sieg über Kyle Edmund und eine Auftaktniederlage in Wimbledon gegen den unberechenbaren Jerzy Janowicz stehen auf dem Zettel.

Shapovalovs erster Auftritt in Stuttgart fiel am Montag ins Wasser - Regen auf dem Weissenhof machte ein Spiel ab 17 Uhr unmöglich. Er darf nun am Dienstag im zweiten Match nach 11 Uhr ran, wenn das Wetter mitspielt. Kann Shapovalov Rasen? Es wird spannend zu sehen sein. Dafür spricht sein Händchen, die wunderbare einhändige Rückhand, das mächtige Tempo mit dem Zug nach vorne - dagegen die doch aufwändigen Schwünge, die er auf dem nach wie vor schnellsten aller Beläge teils bändigen muss.

Gunneswaran... da war doch was..?

Shapovalov darf gegen den Qualifikanten Prajnesh Gunneswaran aus Indien ran, der wohl nur Insidern ein Begriff ist. Gunneswaran sorgte allerdings vor rund zwei Wochen für großes Aufsehen - weil er nicht da war, wo er hätte sein sollen: Nach dem Lucky-Loser-Drama von Roland Garros wäre er der Nächste gewesen, der ins Hauptfeld gekommen wäre (in sein erstes bei einem Grand-Slam-Turnier!), aber Gunneswaran hatte bereits ein Challenger in Italien gemeldet und durfte nicht switchen. Die rund 20.000 Euro für eine erste Runde in Paris? Perdu...

In Stuttgart kämpfte sich der 28-Jährige mit Siegen über Evan King und Christian Harrison durch die Qualifikation, weitere Erfolge (oder Auftritte) auf Rasen gab es für ihn bislang nicht.

