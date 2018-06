Gewinne mit Generali Deutschland 3x2 VIP-Tickets für die Mallorca Open

Generali Deutschland verlost für das WTA-Turnier auf Mallorca 3x2 VIP-Tickets inklusive Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Unter anderem schlägt bei den Mallorca Open Generali-Botschafterin Angelique Kerber auf.

Die Mallorca Open bilden eines der jüngeren Turniere auf der WTA-Tour und wurden im Jahr 2016 zum ersten Mal ausgetragen. Caroline Garcia triumphierte bei der Premierenedition, ein Jahr später kürte sich Anastasija Sevastova zur Siegerin.

In diesem Jahr wird nun auch Angelique Kerber ihr Debüt auf der spanischen Sonneninsel geben und zum ersten Mal auf dem mallorquinischen Gras ihre Fähigkeiten zum Auftakt der Gras-Saison testen. Unterstützt wird die zweimalige Grand-Slam-Siegerin dabei von ihrem Sponsor Generali Deutschland. Die Markenbotschafterin trägt seit mehreren Jahren den Schriftzug der Versicherungsgesellschaft auf der Brust und präsentiert sich als Generali-Gesicht auf den Tennisplätzen der Welt.

Generali Deutschland hat auf Mallorca jedoch auch noch eine andere Funktion: Der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt tritt als Hauptsponsor der Mallorca Open auf und investiert damit in eines der zukunftsträchtigen Rasenturniere auf der WTA-Tour.

Mit Generali nach Mallorca

Aus diesem Anlass hat Generali Deustchland ein besonderes Schmankerl für dich: Der Hauptsponsor verlost 2x3 VIP-Tickets für zwei Tage der Mallorca Open. Anreise, Unterkunft und Verpflegung inklusive!

Wenn ihr also Lust auf Spitzentennis mit Angelique Kerber, Agnieszka Radwanska, Viktoria Azarenka und Co. am 18. Und 19. Juni 2018 habt, dann macht mit und mit etwas Glück seid ihr in Santa Ponca den Stars der Damen-Tennisszene ganz nah.

So könnt ihr gewinnen:

Um am Gewinnspiel für den exklusiven Trip zu den Mallorca Open teilzunehmen musst du den Gewinnspiel-Post auf dem Generali Deutschland Facebook-Kanal mit "Gefällt mir" markieren und kommentieren. Hast du beides gemacht nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil.

Solltest du kein Glück haben musst du jedoch auf das erste Match von Kerber auf Mallorca nicht verzichten. Der Auftakt der Ex-Nummer-eins wird live auf der Facebook-Seite von Angelique Kerber zu sehen sein.

#FitMitAngie geht in die letzte Runde

Getreu nach dem Motto: "Damit Ihr wisst, was Muskelkater ist!", startete Kerber und Generali in diesem Jahr die #FitMitAngie-Kampagne.

Hierbei gibt "Angie" Tipps in Sachen Kondition, Fitness und Gesundheit für Jedermann. Die Kielerin gilt als eine der fittesten Spielerinnen auf der Tour und weiß genau, wie jeder zu körperlicher Höchstform gelangen kann.

Hier findet ihr mehr über die #FitMitAngie-Kampagne und viele weitere interessante Einblicke

Videos, Blogs, Interviews und noch viel mehr zur vierwöchigen #FitMitAngie-Kampagne könnt Ihr auf www.generalibewegtdeutschland.de und auf den Social-Media-Kanälen von Angelique Kerber (Instagram, Facebook, Twitter) sehen.