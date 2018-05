HEAD erweitert die MxG Racket-Familie um zwei neue Mitglieder

Nach der erfolgreichen Markteinführung der innovativen MxG Racket-Serie in 2017, erweitert HEAD die Racket-Familie nun um zwei weitere Modelle: den MxG 1 und MxG 7.

Genau wie die anderen Rackets der Serie, zeichnen sie sich durch die revolutionäre MxG-Technologie aus. Diese kombiniert mit Genauigkeit eingepresstes Magnesium und Graphene, um die ultimative Balance aus Power und Kontrolle zu schaffen - so wie noch kein Racket zuvor.

Durch eine völlig neue Konstruktion eines Rackets, bietet MxG dazu höchste Stabilität bei sehr geringem Gewicht, um Spielern aller Levels eine bessere Spiel-Performance zu ermöglichen.

Die vier Rackets der Serie (MxG 1, MxG 3, MxG 5 und MxG 7) punkten nicht nur mit einzigartigem Design, sondern auch damit, dass sie sich wie kein anderes Racket spielen. Obwohl alle auf derselben innovativen MxG-Technologie basieren, unterscheiden sich die Modelle in Gewicht, Schlägerkopfgröße, Rahmenprofil, Balance und Bespannungsbild, um den verschiedenen Spielstilen und Spiel-Levels gerecht zu werden.

Head steht für Power und Kontrolle

Der MxG 1 als sportlichster Schläger der Serie bietet dabei perfekte Kontrolle für trainierte Turnierspieler, während der MxG 7 für Spieler entworfen wurde, die viel Power und Komfort benötigen. Eines haben alle vier Rackets jedoch gemeinsam: Sie eignen sich ideal für alle, die ihr Spiel mit der Racket-Technologie der nächsten Generation verbessern möchten.

Das Geheimnis der Fusion von Power und Kontrolle liegt in der innovativen Magnesium-Brücke, die den Längssaiten mehr Freiraum und somit Bewegung ermöglicht. Dies führt automatisch zu einem größeren Sweetspot und zu mehr Power in jedem Schlag. Zugleich ermöglicht die speziell geformte Brücke, dass der obere Rahmen sich unter Druck nicht verformt. So hat der Spieler die volle Kontrolle bei jedem Schlag.

Die gesamte MxG Racket-Familie ist ab dem 16.Mai bei ausgewählten Händlern erhältlich.